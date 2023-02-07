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Suudi Arabistan'dan deprem bölgelerine destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

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Suudi Arabistan'dan deprem bölgelerine destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturacağı bildirdi.

Suudi Arabistan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturacağı bildirdi.

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Türkiye ve Suriye'de depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı verdi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından oluşturulacak hava yardım koridoruyla deprem bölgelerine tıbbi malzemelerin yanı sıra barınma, gıda ve lojistik destekler ulaştırılacak.

Kral Selman ve Prens Bin Selman ayrıca, depremzedeler için ülkede bir yardım kampanyası başlatılması talimatı verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Kral Selman Türkiye Suriye Güncel Haberler

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