Suudi Arabistan'dan Arafat Yolculuğu Öncesi Güvenlik Görüntüleri

Suudi Arabistan, Arafat yolculuğu öncesinde Mekke ve Arafat arasındaki önemli noktaların güvenlik kamera görüntülerini paylaştı.

Suudi Arabistan yetkilileri, Mekke girişi, Mina'da "Cemerat" bölgesindeki dört kat ve bodrum katından oluşan "büyük, orta ve küçük şeytan" taşlama alanı ve taşlama alanına giden yaya yolundaki güvenlik kamera görüntülerini uluslararası basına servis etti.

İkişer dakikalık 3 parça görüntüde, Mekke girişi güvenlik kontrol noktası, Mina bölgesi, Müzdelife'den yaya yolu ile gelecek hacı adaylarının şeytan taşlama alanına giriş yapacağı bölüm, "Cemerat" bölgesindeki dört kat ve bodrum katından oluşan "büyük, orta ve küçük şeytan" taşlama alanındaki bölüm ve ekiplerin son hazırlıkları yapması ile taşlanan alanın etrafındaki bariyerler görünüyor.