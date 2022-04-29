Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'daki kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Arar şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Suudi Arabistan'ın Arar kentini şiddetli yağış ve kum fırtınası vurdu. Kentte etkili olan yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncu renge bürünürken, görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

(Muhammed Rabah-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suudi Arabistan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title