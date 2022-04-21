Suudi Arabistan'daki ezan okuma yarışmasının birincisi Sivas Valisi Ayhan'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında birincisi Şarkışla Ravza Cami İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ayhan, Muhsin Kara'nın başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Göğsümüzü kabarttın. Haberdar olunca defaten dinledim. Ezan-ı Muhammediye'yi güzel şekilde okumak hakikaten insanı müthiş etkiliyor. Buna tabir bulamıyorum, kelimeler aciz kalıyor." dedi.

Kara'nın, Sivas'ta görev yapıyor olmasının mutluluğunu yaşadığını aktaran Ayhan, "Sivas'ta olman, burada çalışman, burasının ismini duyurman, Ezan-ı Muhammediye'yi güzel şekilde okuman, tüm İslam camiasında adından söz ettirmen ve Sivas ile bir bağ kurdurman bizi çok mutlu etti. Tebrik ediyorum. Her zaman yanındayız, seni destekleyeceğiz, göğsümüzü kabarttın." diye konuştu.

Kara ise yarışmayı sosyal medyadan görerek 2019 yılında başvuru yaptığını söyledi.

Yarışmada bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmediğini anlatan Kara, "Suudi Arabistan'a davet edildim ancak sonrasında pandemi oldu. Artık yarışmayı kafamdan silmiştim, büyük ihtimal çağırmayacaklar, hayal oldu dedim. Sonrasında 2 ay öncesinde davet ettiler, gittik elhamdülillah orada yarıştık ve alnımızın akıyla vatanımıza döndük." ifadelerini kullandı.

Birinciliğin sevindirici olduğunu vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar çok güzellikler yaşadım, uluslararası da yarıştım, ülke bazında da yarıştım. Özellikle dünyada ilk defa Suudi Arabistan tarafından yapılan bir ezan yarışmasında ülkemizi temsil ediyor olmak ve bu ülkede de birinci olmak beni çok çok mutlu etti. İlk yaşandı, ilk defa uluslararası bir ezan yarışması düzenlendi ve bunun birincisi de ikincisi de Türk vatandaşı oldu. Bu tarif edilemez bir duygu."

Vali Salih Ayhan, Kara'ya çeşitli ödüller verdi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında Türkiye'den Muhsin Kara birinci, Alpcan Çelik de ikinci olmuştu.