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Suudi Arabistan'daki 422 Filipinli ülkesine döndü, yaklaşık 350 işçi daha dönecek

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Suudi Arabistan'daki 422 Filipinli ülkesine döndü, yaklaşık 350 işçi daha dönecek
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Suudi Arabistan'da bulunan 422 Filipinli salı günü ülkelerine geri döndü; dönenlerin 414'ü işçi, 8'i işçilerin yakınlarından oluştu. Riyad Havalimanı'nda yaşanan aksaklıkların giderilmesinin ardından yaklaşık 350 işçinin daha dönüşünün gerçekleştirileceği belirtildi.

MANİLA, 28 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan'da bulunan 422 Filipinli işçinin salı günü ülkelerine geri dönüşü sağlanırken, Riyad Havalimanı'nda yaşanan aksaklıkların giderilmesinin ardından yaklaşık 350 işçinin daha dönüşünün gerçekleştirileceği belirtildi.

Yerel basının Filipinler Göçmen İşçiler Bakanlığı ve Denizaşırı İşçiler Refah İdaresi'ne dayandırdığı haberlere göre, geri dönüşü sağlanan 422 kişinin 414'ü işçilerden, 8'i ise bu işçilerin yakınlarından oluşuyor. Yaklaşık bir milyon Filipinli işçiye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, Filipinli işçilerin en çok tercih ettiği ülke konumunda.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu havalimanı pazar günü kısmen yeniden hizmete açıldı.

Kaynak: Xinhua
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