Suudi Arabistan'da Zilhicce Ayı Başladı, Kurban Bayramı 6 Haziran'da

Suudi Arabistan'da Zilhicce Ayı Başladı, Kurban Bayramı 6 Haziran'da
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Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının ilk gününün yarın olduğunu ve Kurban Bayramı'nın 6 Haziran Cuma günü başlayacağını açıkladı. Müslümanlara bu mübarek günlerde iyi ameller işleme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 6 Haziran Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onayladı.

Yarının, hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu ifade edilirken, Hicri 1446 Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 5 Haziran Perşembe'nin arife günü, 6 Haziran Cuma'nın ise Kurban Bayramı'nın birinci günü olduğu bildirildi.

Açıklamada, mukaddes günlerde Müslümanlara "Allah'ın razı olacağı ameller işleme" çağrısında bulunulurken, "Allah'tan Müslümanların günahlarının bağışlanması, hac ibadetlerinde kolaylık ve kabul" temennileri dile getirildi.

Hicri takvime göre, Zilhicce ayının 10'uncu günü sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlıyor ve 13'üncü gününün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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