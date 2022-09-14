Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığından 146 kişi yakalandı

Suudi Arabistan'da, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan 146 kişinin sınır devriyeleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafaza Genel Müdürlüğü Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Karini, Necran, Cazan, Asir ve Tebuk bölgelerindeki devriye birliklerinin toplam 146 uyuşturucu kaçakçısını ele geçirdiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda 48 ton 613 kilogram uyuşturucu gat maddesi, 519 kilogram esrar ve 634 bin adet amfetamin uyuşturucu hapa el konulduğunu belirten Karini, yakalanan uyuşturucu kaçakçılarının toplam 146 kişi olduğunu, bunlardan 19'unun Suudi Arabistan vatandaşı diğerlerinin ise Yemen, Etiyopya, Somali, Irak, Mısır ve Pakistanlılardan oluştuğunu kaydetti.

Yakalanan sanıkların ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ilgili makamlara teslim edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını ifade eden Karini, operasyonların ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.