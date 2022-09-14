Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığından 146 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığından 146 kişi yakalandı

Suudi Arabistan'da, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan 146 kişinin sınır devriyeleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan 146 kişinin sınır devriyeleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Sınır Muhafaza Genel Müdürlüğü Resmi Sözcüsü Albay Misfir el-Karini, Necran, Cazan, Asir ve Tebuk bölgelerindeki devriye birliklerinin toplam 146 uyuşturucu kaçakçısını ele geçirdiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda 48 ton 613 kilogram uyuşturucu gat maddesi, 519 kilogram esrar ve 634 bin adet amfetamin uyuşturucu hapa el konulduğunu belirten Karini, yakalanan uyuşturucu kaçakçılarının toplam 146 kişi olduğunu, bunlardan 19'unun Suudi Arabistan vatandaşı diğerlerinin ise Yemen, Etiyopya, Somali, Irak, Mısır ve Pakistanlılardan oluştuğunu kaydetti.

Yakalanan sanıkların ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ilgili makamlara teslim edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını ifade eden Karini, operasyonların ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Suudi Arabistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title