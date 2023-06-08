Suudi Arabistan'da spor kulübü başkanlığına ilk kez bir kadın atandı

Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki Wej Spor Kulübü başkanlığına Hanan el-Kureşi'nin atandığı bildirildi.

Suudi Arabistan yerel basınında yer alan haberlerde, Spor Bakanlığı'nın, Taif vilayetinin öne çıkan spor kulüplerinden biri olan Wej Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığına Kureşi'yi atama kararı aldığı belirtildi.

Wej Spor Kulübü'nün Spor Bakanlığı'na bağlı olarak 1976 yılında kurulduğu aktarılan haberdele, Kureşi'nin Suudi Arabistan'da bir spor kulübüne atanan ilk kadın olduğuna işaret edildi.

Wej Spor Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hanan el-Kureşi, resmi olarak Wej Spor Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi."

Suudi Arabistan'da 2017'den bu yana, 21 yaş üstündeki kadınların pasaport alarak tek başlarına ülkeden ayrılmalarına, 18 yaş üstü kadınların doğum, ölüm, evlilik gibi hukuki değişiklik durumlarını kaydettirebilmelerine ve araç kullanabilmelerine izin veriliyor.