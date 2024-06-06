Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı Tarihi Açıklandı

Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 16 Haziran Pazar günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onayladı.

Buna göre yarının, hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu, Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 15 Haziran'ın arife günü, 16 Haziran'ın da Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edileceği aktarıldı.

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu günü sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlıyor ve 13'üncü gününün ikindi namazı vaktinde sona eriyor.