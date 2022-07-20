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Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından biri yeniden eğitime başlıyor

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından biri yeniden eğitime başlıyor

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren okulun bir yıl aradan sonra yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren okulun bir yıl aradan sonra yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

MEB Cidde Uluslararası Türk Okulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılından itibaren eğitime yeniden başlanacağını duyurdu.

Paylaşımda, "Bir yıllık aranın ardından okulumuzu tekrar açmanın gururunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünleri bize tekrar gösteren ve bu heyecanı bize yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili duyurular daha sonra yapılacaktır. Yeni sürecin ülkemiz ve Suudi Arabistan için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'da kapatılan diğer Türk okullarının açılma süreciyle ilgili de yakında olumlu gelişmeler bekleniyor.

Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren MEB'e bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı almıştı. Cidde Uluslararası Türk Okulu da kapatılan okullar arasında yer almıştı.

Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Tebük, Dammam, Taif, Abha, Mekke ve Medine kentlerinde yer alan Türk okulları, kapanma kararından önce binlerce öğrenciye eğitim hizmeti veriyordu.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

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