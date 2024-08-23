Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılıyor

(ANKARA ) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılında Suudi Arabistan yönetimi kararıyla kapatılan Türk okullarının yeni dönemde açılacağını ve öğrenci kabulüyle ilgili çalışmaların başladığını bildirdi.

MEB'den konuya ilişkin açıklamada, şöyle denildi:

"Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türkiye'nin diplomatik temasları ve Milli Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren MEB'e bağlı Türk okullarının bir kısmı yeniden açılmış, Mekke ve Medine'deki okullar içinse görüşmeler sürmekteydi.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda Mekke ve Medine'deki Türk okullarının 2024-2025 eğitim öğretim döneminde yeniden açılması kararı alındı. Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar başlatıldı."