Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hasta ambulans uçakla Hatay'a getirildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hastanın, ambulans uçakla Hatay'a nakli gerçekleştirildi.
HATAY (AA) - Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hastanın, ambulans uçakla Hatay'a nakli gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı Y.R. için harekete geçti.
Hasta, ambulans uçakla Hatay'a getirilerek İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Burak Milli - Güncel