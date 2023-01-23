Suudi Arabistan'da Harameyn Başkanlığına 34 kadın yetkili atandı

Suudi Arabistan'daki Haramayn İşleri Başkanlığına 34 kadın yetkili atandı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, yaptığı yazılı açıklamada, "kabiliyetli 34 kadının kurumun idare ve farklı birimlerine yönetici olarak atanması kararı alındığını" belirtti.

Söz konusu kararın Suudi Arabistanlı kadınlara yönelik niteliksel değişim çabaları kapsamında alındığına işaret edilen açıklamada, bu adımla kutsal toprakların ziyaretçilerine sunulan hizmetleri geliştirmenin hedeflendiği vurgulandı.

Kadınlara tevdi edilen görevler arasında Harameyn İşleri Başkan Yardımcısı Vekilliği ve birim müdürlüklerinin de olduğu aktarılan açıklamada, bu kararla kadınların akademi, medya, halkla ilişkiler, sosyal hizmetler, kültür ve bilimsel alanlarda yönetici olarak görev alabileceği kaydedildi.

Merkezi Mekke'de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine'deki kutsal mekanlarla ilgili kurum ve oluşumları bünyesinde barındırıyor.

Harameyn İşleri Başkanlığı, Ağustos 2021'de ilk defa Genel Başkan Yardımcılığına 2 kadının atandığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Demiryolları da 1 Ocak 2023'te 32 kadının Harameyn Yüksek Hızlı Treni'nde göreve başladığını duyurmuştu.