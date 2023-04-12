- Suudi Arabistan'da dolu yağışı Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde etkili olan kuvvetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle seyir halindeki bir aracın camı kırıldı.

- Suudi Arabistan'da dolu yağışı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde etkili olan kuvvetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle seyir halindeki bir aracın camı kırıldı.

Suudi Arabistan'ın Al-Jawf bölgesinde kuvvetli dolu ve sağanak yağış etkili oluyor. Bölgedeki dolu yağışı, seyir halindeki bir aracın camının kırılmasına neden oldu. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ani sel felaketlerine karşı halka dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Bölge sakinlerine mümkün olduğunca evden çıkmamaları da tavsiye edildi.

Suudi Arabistan meteoroloji servisi pazar günü yaptığı açıklamada, hafta boyunca birçok bölgede etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, dolu, sel ve fırtınalar konusunda uyarıda bulunmuştu.