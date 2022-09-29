Suudi Arabistan'da Denizcilik Kongresi Düzenlendi Güncel Haberler DAMMAM, 29 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Suudi Denizcilik Kongresi'ne katılan insanlar, 28 Eylül 2022. Denizcilik sektörüyle ilgili iki günlük etkinlik Çarşamba günü Dammam'da başladı. DAMMAM, 29 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Suudi Denizcilik Kongresi'ne katılan insanlar, 28 Eylül 2022. Denizcilik sektörüyle ilgili iki günlük etkinlik Çarşamba günü Dammam'da başladı. (Fotoğraf: Mohamed Nasr/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Suudi Arabistan Denizcilik Eylül Güncel Haberler

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