Suudi Arabistan'da Çin Tarafından İnşa Edilen Otoyolun Kısmi Açılışı Gerçekleşti

Suudi Arabistan'da Çin Tarafından İnşa Edilen Otoyolun Kısmi Açılışı Gerçekleşti
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Suudi Arabistan'ın El-Cübeyl kentinde, Çin Demiryolları 18. Büro Grubu tarafından inşa edilen 16,8 kilometre uzunluğundaki TS-8 Otoyolu'nun kısmi açılışı yapıldı. Yeni otoyol, El-Cübeyl Sanayi Bölgesi ile 95. Otoyol arasında hızlı bir bağlantı sağlıyor.

EL-CÜBEYL, 28 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın El-Cübeyl kentinde TS-8 Otoyolu'nun kısmi açılış törenine katılan Çin Demiryolları 18. Büro Grubu (Suudi Arabistan) El-Cübeyl ve Yenbu Kraliyet Komisyonu'nun temsilcileri, 27 Mayıs 2025.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cübeyl şehrinde Çin tarafından inşa edilen El-Cübeyl TS-8 Otoyolu'nun kısmi devir teslim ve açılış töreni salı günü gerçekleştirilerek önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

Çin Demiryolları 18. Büro Grubu (Suudi Arabistan) tarafından inşa edilen 16,8 kilometre uzunluğundaki altı şeritli bölünmüş yol, El-Cübeyl Sanayi Bölgesi ile 95. Otoyol arasında hızlı bağlantı sağlıyor.

Açılan yeni bölüm 8,1 kilometre uzunluğunda olup, Çinli şirket otoyolun eylül ayında tamamen teslim edilerek trafiğe açılmasının beklendiğini bildirdi. (Fotoğraf: Luo Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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