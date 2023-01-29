Suudi Arabistan'da beyin kanaması geçiren öğretmen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Güncel Haberler Suudi Arabistan'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Hüseyin Yokuş, eşinin tedavinin Türkiye'de sürmesini talep etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle İstanbul'a getirildi. Suudi Arabistan'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Hüseyin Yokuş, eşinin tedavinin Türkiye'de sürmesini talep etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle İstanbul'a getirildi. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği nezdinde Taif Uluslararası Türk Okulunda görevlendirilen sınıf öğretmeni Hüseyin Yokuş, 13 Ocak'ta beyin kanaması nedeniyle Taif Kral Faysal Hastanesinde tedavi altına alındı. Hüseyin Yokuş'un eşi Öznur Yokuş, tedavinin Türkiye'de devam etmesi için ambulans uçak talebinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu talep üzerine talimat verdi ve Özer'in girişimiyle Suudi Arabistan'a giden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Yokuş'u Cidde Havalimanı'ndan alarak İstanbul'a getirdi. İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Hüseyin Yokuş'un tedavisi sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Suudi Arabistan İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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