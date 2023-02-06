Suudi Arabistan'da 3. Zafer Mızrakları 2023 Hava Tatbikatı başladı

Suudi Arabistan'da "3. Zafer Mızrakları 2023 Hava Tatbikatı" 3'ü gözlemci, toplam 11 ülkenin katılımıyla doğu bölgesindeki Hava Harp Merkezi'nde başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, tatbikatta, Bahreyn, Ürdün, Pakistan, Katar, Yunanistan, Birleşik Krallık ve ABD fiili olarak temsil edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman Sultanlığı ise gözlemci olarak katılıyor.

Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, ortak harekat anlayışının geliştirilmesi, tüm askeri güçler ile kardeş ve dost ülkeler arasında ittifaklar kurulması ve katılan birliklerin performans ve muharebeye hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta, çok boyutlu bir operasyonel ortamda var olan ve potansiyel tehditlerin gerçekliğini simüle eden ortak operasyonlar uygulanıyor.

Hava Harp Merkezi Komutanı Kurmay Binbaşı Pilot Halid El-Harbi, tatbikatın, katılan güçler, kardeş ve dost ülkelerle askeri ilişkilerin güçlendirilmesine, planlama ve uygulama alanında deneyimlerin paylaşılmasına katkı yaptığını söyledi.

Tatbikatın süresi, katılımdaki askeri teçhizata dair bilgi verilmedi.