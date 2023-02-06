Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'da 3. Zafer Mızrakları 2023 Hava Tatbikatı başladı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan'da 3. Zafer Mızrakları 2023 Hava Tatbikatı başladı

Suudi Arabistan'da "3. Zafer Mızrakları 2023 Hava Tatbikatı" 3'ü gözlemci, toplam 11 ülkenin katılımıyla doğu bölgesindeki Hava Harp Merkezi'nde başladı.

Suudi Arabistan'da "3. Zafer Mızrakları 2023 Hava Tatbikatı" 3'ü gözlemci, toplam 11 ülkenin katılımıyla doğu bölgesindeki Hava Harp Merkezi'nde başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, tatbikatta, Bahreyn, Ürdün, Pakistan, Katar, Yunanistan, Birleşik Krallık ve ABD fiili olarak temsil edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman Sultanlığı ise gözlemci olarak katılıyor.

Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, ortak harekat anlayışının geliştirilmesi, tüm askeri güçler ile kardeş ve dost ülkeler arasında ittifaklar kurulması ve katılan birliklerin performans ve muharebeye hazırlık düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta, çok boyutlu bir operasyonel ortamda var olan ve potansiyel tehditlerin gerçekliğini simüle eden ortak operasyonlar uygulanıyor.

Hava Harp Merkezi Komutanı Kurmay Binbaşı Pilot Halid El-Harbi, tatbikatın, katılan güçler, kardeş ve dost ülkelerle askeri ilişkilerin güçlendirilmesine, planlama ve uygulama alanında deneyimlerin paylaşılmasına katkı yaptığını söyledi.

Tatbikatın süresi, katılımdaki askeri teçhizata dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Suudi Arabistan DOST Partisi Bahreyn Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title