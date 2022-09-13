Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

Güncel Haberler

Suudi Arabistan'da 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi başladı

Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı.

Suudi Arabistan'da "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" başlığıyla düzenlenen 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan haberde, zirvenin "Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu" himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlendiği bildirildi.

Bugünkü ilk oturumda "Ekonomik ve Sosyal Hareketlilik" konusunun ele alındığı aktarıldı.

Kurum ve kuruluşların, hedeflerine ve vizyonlarına ulaşmaları için yapay zekadan yararlanmanın görüşüldüğü oturumda, alanında uzman kişilerle çalışılması ve veriye erişim konuları da konuşuldu.

Yapay zeka kullanımında güvenilir sonuçlara ulaşılması için sonuçların incelenmesi konusunun yanı sıra ihtiyaçlara göre yapay zekanın geliştirilmesi meselesi de değerlendirildi.

Farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağı açıklanan zirvenin, 15 Ekim'e kadar sürmesi planlanıyor.

Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel

Suudi Arabistan Riyad Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title