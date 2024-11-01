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Suudi Arabistan, Çin ile Yeşil Endüstri ve İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

Suudi Arabistan, Çin ile Yeşil Endüstri ve İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, 8. Gelecek Yatırım Girişimi konferansında, Çin ile yeşil endüstri ve teknoloji alanlarında işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Bakan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemine ve Çin'in ekonomik büyümesine dikkat çekti.

RİYAD, 1 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Suudi Arabistan'ın, Çin'den yeşil endüstriyle ilgili bir şeyler öğrenmeye ve Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Bakan Salı günü başlayan 8. Gelecek Yatırım Girişimi konferansı sırasında Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Çin yeşil endüstri ve yenilenebilir enerji alanında tüm dünyaya öncülük ediyor. Otomobil, batarya ve robotik gibi dünyanın takip etmeye çalıştığı pek çok teknolojisi var. Çin ile aramızdaki işbirliğine yönelik yaklaşımın daha da artması için çalışıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan-Çin ortaklığını "stratejik" ve "çok önemli" olarak nitelendiren bakan, Çin'in Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu, ancak "ortaklığın sadece ticaretle sınırlı olmayıp" teknoloji, ekonomi ve kültür alanlarında da işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Çin'e Mayıs ayında yaptığı ziyareti hatırlatan Cedan, "Çin ekonomisinde kaydedilen ilk elden gelişmeler ve önemli başarılardan" takdirle bahsetti ve o dönemde iki ülke arasında yapılan görüşmelerden ve finansal hizmetler ve diğer alanlarda imzalanan ikili anlaşmalardan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin kısa süre önce 2025 yılını Suudi Arabistan-Çin Kültür Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan bakan, bunun "iki ülke arasındaki ortaklığın hem devletler arasında hem de halklar arasında kurulmuş olduğunun önemli bir işareti" olduğunu vurguladı.

Cedan, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma felsefesi ile Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu arasındaki ortak noktaların altını çizerek, her ikisinin de "hükümetin büyük desteğiyle tanıtılan ve yürütülen" uzun vadeli planlar olduğunu belirtti.

Bakan, "Böyle bir kararlılık, uygulama kabiliyeti ve uzun vadeli vizyona sahip Çin'in dünyanın gıpta ettiği bir ülke olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çin ekonomisinin zirve yaptığı ve büyüme modelinin artık tükendiği yönünde Batılı medya kuruluşlarında son zamanlarda çıkan haberlerle ilgili, "Çin dünya ekonomisinin en parlak yıldızıdır ve tüm dünya da bunun farkındadır" diye konuşan bakan, söz konusu iddiaları reddetti.

Bakan, "Ekonomisinin yavaşladığına dair basındaki dedikodulara rağmen Çin, yüzde 4,8 oranında büyüyor. Tüm zorluklar karşısında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri konumunda" dedi.

Çin hükümetinin ekonomiye verdiği "güçlü destekten" etkilendiğini ifade eden Cedan, finans sektöründekiler de dahil olmak üzere son teşvik paketlerinin "hükümetin duyarlılığını gösterdiğini ve hükümet yetkililerinin ekonomiden anladığını açıkça kanıtlar nitelikte olduğunu" söyledi.

Bakan, dünya genelinde çatışmaların tırmandığı bir ortamda "sadece bulundukları bölgede değil tüm dünyada, halklarının faydasına olacak şekilde daha fazla sükunet sağlayıp gerilimi azaltmak" üzere Çin ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakan, Suudi Arabistan ve Çin'in, başta düşük gelirli ülkeler ve gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere Küresel Güney'in karşılaştığı zorlukların Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla ve G20 gibi platformlarda ele alınmasına ortaklaşa katkıda bulunabileceğini belirtti.

Cedan, "Sadece halklarımız ve ekonomilerimiz için değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanı için de istikrar ve büyümeyi sağlamak üzere doğru olanı yapmak konusunda çok net ve ortak noktalarımız var" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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