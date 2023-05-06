Suudi Arabistan: Cidde'deki görüşmenin Sudan'daki çatışmayı sonlandırmasını umuyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin Cidde'deki görüşmesinin çatışmayı sonlandırmasını ve siyasi sürecin başlamasını sağlamasını umduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin Cidde'deki görüşmesinin çatışmayı sonlandırmasını ve siyasi sürecin başlamasını sağlamasını umduğunu belirtti.

Bin Ferhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Cidde'de bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cidde'deki görüşmede katkısı olan ABD'nin çabasından övgüyle söz eden Bin Ferhan, "Bu diyaloğun çatışmanın sona ermesini, siyasi sürecin başlamasını ve Sudan'a güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İİT'den "memnuniyet" açıklaması

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudanlı tarafların Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak girişimiyle müzakerelere başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Genel Sekreter Taha, müzakere heyetine acil ve kalıcı bir anlaşmaya varmaları için ve Sudan'daki mevcut zorlu insani durumdan etkilenenlere insani ve sağlık yardımlarının ulaştırılması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu.

Sudanlı taraflar Cidde'de bir araya gelmişti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, Sudanlı taraflar arasında Cidde'de başlayan müzakerelere ilişkin Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak açıklamasına yer verilmişti.

Riyad ve Washington yönetimlerinin 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaları sonlandırmak için siyasi girişimlerde bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri, Sudan Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile Hızlı Destek Kuvvetleri temsilcilerinin Cidde'de ön görüşmelere başlamasını memnuniyetle karşılıyor." ifadeleri kullanılmıştı

Açıklamada, her iki tarafa da "Sudan halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme, askeri operasyonları durdurmak için görüşmelerde bir yol haritası çizme ve çatışmayı sonlandırma" çağrısı yapılmıştı.