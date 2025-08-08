Suudi Arabistan BMGK'yi Uyardı: İsrail'in Saldırıları Korkunç Sonuçlar Doğurabilir

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze'deki saldırı ve ihlallerini durduramazsa, bunun korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararına tepki gösterildi.

"İşgalci İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ni işgal etme yönünde aldığı kararın en güçlü ve şiddetli ifadelerle kınandığı" açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca Filistin halkına dayattığı açlık ve Gazze'de sürdürülen barbarca etnik temizlik suçları kınandı.

Filistin halkının uluslararası hukuka göre o toprakların sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail işgal makamlarının benimsediği insanlık dışı fikir ve kararlar, Filistin halkının bu topraklarla olan tarihi ve gönül bağlarını kavrayamadıklarını gözler önüne seriyor." denildi.

Uluslararası toplumun ve BMGK'nin İsrail'in saldırı ve ihlallerini derhal durdurmamasının uluslararası düzen ve meşruiyetin temellerini sarstığı gibi soykırım ve zorla yerinden etme gibi korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısının yapıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in sonu gelmeyen bu suçları, uluslararası toplumun, kardeş Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketi sonlandıracak caydırıcı ve etkin duruşlar sergilemeyi kaçınılmaz kılıyor."

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.