Suudi Arabistan, BM Raporunu Memnuniyetle Karşıladı

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını bildiren Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporunu memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun, BM İnsan Hakları Konseyinin 60. Oturumu kapsamında İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son duruma ilişkin raporuna atıfta bulunularak, "raporda İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığının teyit edildiği" belirtildi.

Rapordan duyulan memnuniyete işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Raporda İsrail işgal güçlerinin, Gazze'de silahsız sivillere karşı soykırım suçları işlediğine dair gerçekler yer almaktadır.

Rapor, kardeş Filistin halkının maruz kaldığı suç ve ihlalleri açıkça ortaya koymaktadır."

Açıklamada, uluslararası topluma, "uluslararası kararların uygulanması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin halkının yaşadığı acıların son bulması için ciddi adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.