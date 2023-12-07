Suudi Arabistan, BM Genel Sekreteri'nin Gazze'deki ateşkes çağrısını destekliyor

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'de insani felaketin önlenmesi için olağanüstü yetkisini kullanarak, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan mektup göndermesini memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştüğü belirtildi.

Bakan Bin Ferhan'ın BM Genel Sekreteri'yle görüşmesinde, Guterres'in mektubunu desteklediklerini ifade etti.

Ferhan ve Guterres'in görüşmesinde, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesinin önemi vurgulandı.

BM Şartı'nın 99. maddesi

Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.

BM Genel Sekreteri Guterres dün, görev süresi boyunca BM Şartı'na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne mektup göndermişti.

Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını ve sağlık sisteminin de çöktüğünü belirtmişti.