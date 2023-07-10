Suudi Arabistan, başkentinde 7,5 milyon ağacı sulamak için su borusu döşüyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7,5 milyon ağacın sulanması için 1.350 km uzunluğunda su borusu döşenme çalışmaları devam ediyor. Su boruları faaliyete geçtiğinde günlük 1,7 milyon metreküp su taşınacak ve en son teknolojiler kullanılarak su akışları uzaktan kontrol edilecek. Suudi Arabistan, yeşil alan oranını artırmak ve krallık genelinde 10 milyar ağaç dikmek amacıyla yenilenebilir kaynakları kullanma taahhüdünü yerine getiriyor.