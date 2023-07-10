Suudi Arabistan, başkentinde 7,5 milyon ağacı sulamak için su borusu döşüyor
Güncel Haberler
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7,5 milyon ağacın sulanması için 1.350 km uzunluğunda su borusu döşenme çalışmaları devam ediyor. Su boruları faaliyete geçtiğinde günlük 1,7 milyon metreküp su taşınacak ve en son teknolojiler kullanılarak su akışları uzaktan kontrol edilecek. Suudi Arabistan, yeşil alan oranını artırmak ve krallık genelinde 10 milyar ağaç dikmek amacıyla yenilenebilir kaynakları kullanma taahhüdünü yerine getiriyor.
RİYAD, 10 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Basın Ajansı (SPA), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 7,5 milyon ağacın sulanması için kente 1.350 km uzunluğunda su borusu döşenme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
SPA'da Pazar günü çıkan habere göre, su boruları faaliyete geçtiğinde günlük 1,7 milyon metreküp su taşınacak ve su akışlarının uzaktan kontrolü ve izlenmesi gibi en son teknolojiler kullanılacak.
Haberde yenilenebilir kaynakları kullanma taahhüdünü yerine getirmek amacıyla programda kullanılan tüm suyun yüzde 100 oranında arıtılacağı belirtildi.
Riyad yeşil alan oranını yüzde 9,1'e, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ise 15 kat arttırarak 28 metrekareye çıkarmayı hedeflerken, Suudi Arabistan önümüzdeki yıllarda krallık genelinde 10 milyar ağaç dikmeyi planlıyor.