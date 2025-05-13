ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretiyle birlikte başkent Riyad'da Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu başladı.

Suudi Arabistan medyasına göre, 1993 yılında kurulan Suudi Arabistan-ABD İş Forumu'na ABD'li kamu ve özel sektörden yaklaşık 2 bin yetkili katılıyor.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, forumun açılış konuşmasında, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik ortak taahhüdün, her iki ülkenin ve tüm dünyanın yararına olacak şekilde yenilendiği tarihi bir anda gerçekleştiğini söyledi.

Yatırım Bakanı Falih, Suudi Arabistan'ın gelecek 4 yıl içinde ABD'ye 600 milyar dolar tutarında yeni yatırım yapacağını söyledi.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren şirket yetkililerinin de katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na, ABD'li milyarder Elon Musk ve Amazon'un CEO'su Andy Jassy'nin de katıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, forumdaki panelde birer konuşma yaptı.

Trump'ın ABD ekonomisinin yeniden sanayileşmesine odaklandığını dile getiren Bessent, Trump'ın önceliklerinden birinin de Çin ile ticaret dengesini yeniden kurmak olduğunu belirterek, "Stratejik sektörlerde Çin'e bağımlılıktan kaçınacağız." dedi.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 23 Ocak'ta ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ABD'deki yatırımlarını 600 milyar dolara kadar çıkarma niyetinde olduğunu söylemişti.