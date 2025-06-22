Suudi Arabistan, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

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Suudi Arabistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınayarak bölgede istikrar ve güvenlik için siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını kınayarak bölgede "istikrarı sağlayacak siyasi çözüm" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Riyad'ın ABD'nin nükleer tesislerini hedef aldığı kardeş ülke İran'daki gelişmeleri büyük kaygıyla takip ettiği" belirtildi.

İran'ın egemenliğinin ihlali kınanan açıklamada, itidal, sükunet ve gerginliği tırmandırmaktan kaçınılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan, bu son derece hassas koşullarda, krizin sona erdirilmesi, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak siyasi çözüme ulaşmak amacıyla çabaların artırılması çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
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