Suudi Arabistan'a ait F15SA tipi savaş uçağı düştü, mürettebat öldü
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssünde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü ve uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'a ait, F15SA tipi bir savaş uçağının düştüğü ve mürettebatının öldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssünde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü belirtti.
Uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.