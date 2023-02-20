Suudi Arabistan: 70 yılda 160 ülkeye 95 milyar dolar insani yardım yaptık

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin 70 yıldır yaptığı insani yardımların 95 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin 70 yıldır yaptığı insani yardımların 95 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bin Ferhan, Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin, Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığıyla düzenlediği Riyad 3. Uluslararası İnsani Forumu'nda konuştu.

Suudi Arabistan krallarının, İslam dininden ilham alan ilkelerden hareketle, ülkenin kuruluşundan bu yana tüm imkanlarını insani yardımlar için seferber ettiğini, ırk ve din ayrımı gözetmeden felaketzedelere ve sıkıntıda olanlara yardım eli uzattığını kaydeden Bin Ferhan, "Suudi Arabistan'ın 70 yıldır yaptığı yardımlar 95 milyar dolara ulaştı ve bu yardımlardan 160 ülke istifade etti." dedi.

Son olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardımda bulunduklarını aktaran Bin Ferhan, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu bağlamda insani yardımları taşımak için hava köprüsü kurulması ve yardım kampanyası düzenlenmesi için talimat verdiğini hatırlattı.

Bin Ferhan, insani yardım kavramının sadece somut ve maddi yardımlardan ibaret olmadığını, uluslararası ve bölgesel kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu da kapsadığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlayan uluslararası forum yarın sona erecek.

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin iki yılda bir düzenlediği Riyad Uluslararası İnsani Forumu'na insani yardım alanında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluş, araştırmacı ve bağışçı katılıyor.