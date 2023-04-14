Suudi Arabistan 4 Yeni Özel Ekonomik Bölge İlan Etti

RİYAD, 14 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud, ülkede dört yeni özel ekonomik bölge belirledi.

RİYAD, 14 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el Suud, ülkede dört yeni özel ekonomik bölge belirledi.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Riyad, Cizan, Ras al-Khair ve Kral Abdullah Ekonomik Kenti'de yer alan bölgeler, krallığın küresel yatırım adresi olarak pozisyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında belirlendi.

Veliaht Prens, yeni bölgelerin, krallık içinde iş yapma biçiminde büyük etki yapacağını, on binlerce istihdam yaratacağını ve krallığın gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) milyarlarca riyal katkıda bulunacağını söyledi.

Veliaht Prens, "Suudi Arabistan, tüm dünyadan yatırımcıları sunduğumuz tarihi fırsatları ilk elden görmeye davet ediyor" diye konuştu.

Yeni bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere sağlanacak faydalar arasında rekabetçi kurumlar vergisi, ithalatlarda gümrük vergilerinden muafiyet, yabancıların şirketlere yüzde 100 oranında sahip olması imkanı ve tüm dünyadan yetenek çekme ve işe almaya yönelik elverişli politikalar yer alıyor.

Yeni ekonomik bölgelerin ilanı, Kasım 2022'de Riyad'da Kral Selman Uluslararası Havalimanı'nda entegre lojistik özel bölgesinin açılması gibi krallıktaki benzer projelerin ardından geldi.

Hep birlikte değerlendirildiğinde bu projeler, krallığın doğrudan yabancı yatırımı teşvik etme, dünyadan yetenekli profesyoneli çekme ve girişimcilik ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye yönelik uzun vadeli programının ilk aşamasını temsil ediyor.