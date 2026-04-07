Suudi Arabistan, hava sahasında 4 İHA düşürüldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan, ülkeyi hedef alan 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcülüğü, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Suudi Arabistan hava sahasında "son saatlerde 4 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği" ifade edilen açıklamada, İHA'ların kaynağına dair bilgi verilmedi.

Bakanlık bu sabah da ülkeyi hedef alan 18 İHA'nın imha edildiğini açıklamıştı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.