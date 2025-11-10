Haberler

Suudi Arabistan 2026 Hac Sezonu Hazırlıklarının Yüzde 50'sini Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, 2026 hac sezonu için hazırlıkların yarısının tamamlandığını ve tüm hazırlıkların Nisan 2026'da biteceğini duyurdu. Hac ve Umre Bakanı, 60'tan fazla hacı adayıyla sözleşmelerin tamamlandığını belirtti.

Suudi Arabistan, 2026 hac sezonu için kutsal mekanlardaki hazırlıkların yüzde 50'sinin tamamlandığını, kalan kısmın ise yaklaşık 4 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Cidde şehrinde Hac ve Umre Konferansı'nın açılışında yaptığı açıklamaları aktardı.

Rabia, konferansın Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda hac ve umre hizmetlerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Hacı adaylarının yüzde 60'ından fazlasına ilişkin sözleşmelerin tamamlandığı bilgisini veren Rabia, kutsal mekanların ise yüzde 50 oranında sezona hazır hale getirildiğini kaydetti.

Hac sezonu için tüm hazırlıkların zilkade ayının ilk gününe (29 Nisan 2026) kadar tamamlanacağını duyuran Rabia, "Hac ibadeti için kullanılan 'nusuk' uygulamasını dünyanın dört yanından 40 milyon kullanıcının indirdiğini" bildirdi.

Mekke Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Suud bin Meşal bin Abdülaziz ise "hac ve umre ziyaretçilerine sunulan hizmetleri sürekli olarak geliştirmeye ve hacı adaylarının ibadetlerini kolaylıkla ve huzurla yerine getirmelerini sağlamaya büyük önem verdiklerinin" altını çizdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 9-12 Kasım tarihleri arasında yapılan konferans kapsamında, 150'den fazla ülkeden uzman ve konuşmacının katılımıyla 143'ten fazla oturum ve çalıştay düzenleniyor.

Hac sezonunda izdiham yaşanmaması için Suudi Arabistan izinsiz hacı adaylarına yönelik önleyici tedbirleri artırırken, resmi rakamlara göre 2024'te 1 milyon 833 bin 164 kişinin eda ettiği hac ibadetini, 2015'te 1 milyon 673 bin 230 kişi yerine getirdi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.