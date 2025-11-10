Suudi Arabistan 2026 Hac Sezonu Hazırlıklarının Yüzde 50'sini Tamamladı

Suudi Arabistan, 2026 hac sezonu için kutsal mekanlardaki hazırlıkların yüzde 50'sinin tamamlandığını, kalan kısmın ise yaklaşık 4 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Cidde şehrinde Hac ve Umre Konferansı'nın açılışında yaptığı açıklamaları aktardı.

Rabia, konferansın Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda hac ve umre hizmetlerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Hacı adaylarının yüzde 60'ından fazlasına ilişkin sözleşmelerin tamamlandığı bilgisini veren Rabia, kutsal mekanların ise yüzde 50 oranında sezona hazır hale getirildiğini kaydetti.

Hac sezonu için tüm hazırlıkların zilkade ayının ilk gününe (29 Nisan 2026) kadar tamamlanacağını duyuran Rabia, "Hac ibadeti için kullanılan 'nusuk' uygulamasını dünyanın dört yanından 40 milyon kullanıcının indirdiğini" bildirdi.

Mekke Bölgesi Emir Yardımcısı Prens Suud bin Meşal bin Abdülaziz ise "hac ve umre ziyaretçilerine sunulan hizmetleri sürekli olarak geliştirmeye ve hacı adaylarının ibadetlerini kolaylıkla ve huzurla yerine getirmelerini sağlamaya büyük önem verdiklerinin" altını çizdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 9-12 Kasım tarihleri arasında yapılan konferans kapsamında, 150'den fazla ülkeden uzman ve konuşmacının katılımıyla 143'ten fazla oturum ve çalıştay düzenleniyor.

Hac sezonunda izdiham yaşanmaması için Suudi Arabistan izinsiz hacı adaylarına yönelik önleyici tedbirleri artırırken, resmi rakamlara göre 2024'te 1 milyon 833 bin 164 kişinin eda ettiği hac ibadetini, 2015'te 1 milyon 673 bin 230 kişi yerine getirdi.