Suudi Arabistan, son birkaç saate ülkeye gönderilen 10 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son birkaç saatte ülkeye gönderilen 10 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan gece Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 olmak üzere 8 balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.