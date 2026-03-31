Suudi Arabistan, son birkaç saate ülkeye gönderilen 10 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son birkaç saat içinde ülkeye gönderilen 10 insansız hava aracını başarılı bir şekilde engellediklerini duyurdu. Ayrıca, 8 balistik füzenin de engellendiği bildirildi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan gece Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 olmak üzere 8 balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber