Haberler ›› Güncel ›› ŞUTSO Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın Katil Zanlısı Yakalandı

ŞUTSO Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın Katil Zanlısı Yakalandı

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı'nın otomobilinde öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlının Nergizli Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. 150 jandarma personelinin ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonla zanlı mısır tarlasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.