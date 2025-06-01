Sütey Yaylası Bahar Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Sütey Yaylası Bahar Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Sütey Yaylası Bahar Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içindeki Sütey Yaylası, bahar çiçekleriyle renklendi. Doğa tutkunları için ideal bir kaçış noktası olan yayla, temiz havası ve muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor.

Sütey Yaylası bahar çiçekleriyle renklendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde yer alan Sütey Yaylası, bahar çiçekleriyle renklendi.

Süphan Dağı'nın eteklerinde, 2 bin 150 metre rakımda bulunan yayla, sarı düğün çiçeklerinin açmasıyla rengarenk bir görünüme kavuştu. Zirvesinde yılın dört mevsimi kar eksik olmayan heybetli Süphan Dağı ile birleşen manzara, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bölgeye çekiyor.

Bahar aylarında canlanan Sütey Yaylası; temiz havası, çiçeklerle kaplı yayla çayırları ve huzur veren manzarasıyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için doğal bir kaçış noktası oluşturuyor. Özellikle doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğrafçılık için elverişli olan bölge, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sütey Yaylası'nı arkadaşlarıyla gezmeye ve fotoğraflamaya giden Cevat Elmastaş, yaylanın doğayla baş başa kalmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken rotalar arasında yer alması gerektiğini söyledi. Elmastaş, "Sütey Yaylası'nda tabiat canlandı. Sarı düğün çiçeklerini Süphan Dağı ile birlikte fotoğrafladık. Gerçekten müthiş bir doğa var, müthiş bir görsellik var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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