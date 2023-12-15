Üye Girişi
Haberler

Süte Değer Katan Kadınlar Projesi Kapsamında Ardahanlı Kadın Yetiştiriciler Muğla'da Tecrübe Edindi

Güncelleme:
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'Süte Değer Katan Kadınlar' projesi kapsamında Ardahan'dan gelen kadın yetiştiriciler, Muğla'da süt işletmelerini gezerek tecrübe edindi. İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç ve şube müdürleri tarafından karşılanan kadın yetiştiriciler, Muğla tarımı ve kadın üreticilerle ilgili proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fethiye ve Milas ilçelerindeki süt işletmelerine düzenlenen teknik gezide kadın üreticiler, işletmelerdeki son teknolojiyle yetiştiriciliği yerinde görme imkanı buldu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Sevinç, Ardahan'dan gelen kadın üreticileri Muğla'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Sevinç, düzenlenen teknik gezilerle üreticilerin modern teknolojiyi kullanan ve üretim yapan hayvancılık işletmeleri yerinde görme imkanı bulduklarını dile getirdi. Kadın üreticilerden Yeşim Fatma Sarıkaya, hayallerini kurduğu çiftliği Muğla'da gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirterek, teknik gezi ile çok şey öğrendiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Süte Değer Katan Kadınlar" projesi kapsamında Ardahan'dan gelen kadın yetiştiriciler, Muğla'da süt işletmelerini gezerek tecrübe edindi.

İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç ve şube müdürleri tarafından karşılanan kadın yetiştiriciler, Muğla tarımı ve kadın üreticilerle ilgili proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fethiye ve Milas ilçelerindeki süt işletmelerine düzenlenen teknik gezide kadın üreticiler, işletmelerdeki son teknolojiyle yetiştiriciliği yerinde görme imkanı buldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Sevinç, Ardahan'dan gelen kadın üreticileri Muğla'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sevinç, düzenlenen teknik gezilerle üreticilerin modern teknolojiyi kullanan ve üretim yapan hayvancılık işletmeleri yerinde görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Kadın üreticilerden Yeşim Fatma Sarıkaya, hayallerini kurduğu çiftliği Muğla'da gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirterek, teknik gezi ile çok şey öğrendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Muğla Tarım Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri Ankaragücü ceza aldı mı? MKE Ankaragücü ne cezası aldı, neden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title