Süt ürünleri üreticisi firmaya Rekabet Kurulu soruşturması

REKABET Kurulu, süt ve süt ürünleri üreticisi firma hakkında rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, süt ve süt ürünleri üreticisi firma hakkında rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 13 Nisan'da gerçekleştirilen toplantısında, süt ve süt ürünleri sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet yürüten firma hakkındaki, ürünün marketlerdeki satış fiyatını belirlediği iddiasını ele aldı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri yeterli bulan Kurul, teşebbüsün rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlamaya yönelik faaliyetlerde bulunup bunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlattı.