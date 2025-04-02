Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

Süt Üretim Çiftliğinde Tilki Yavruları Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir süt üretim çiftliğinde çalışan Sebahattin Uğur, saman balyaları arasında dört tilki yavrusu buldu. Anne tilkinin gelmemesi üzerine yavruları şırıngayla beslemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ilgi çekti.

Saman balyaları arasında bulduğu tilki yavrularını elleriyle besliyor

AKSARAY - Aksaray'da süt üretim çiftliğinde bulunan saman balyaları arasından dört tilki yavrusu çıktı. Bir süre annelerinin gelmesini bekleyen çiftlik çalışanı anne tilkinin gelmemesi üzerine yavruları şırıngayla süt vererek besliyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Gümüşdüğün köyündeki süt üretim çiftliğinde hayvanlara saman vermek için çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu alana giden çiftlik çalışanı Sebahattin Uğur samanlar arasında 4 tilki yavrusuyla karşılaştı. Henüz daha yeni doğmuş olan tilki yavrularını görünce şaşıran Uğur, yavru tilkileri bir süre yalnız bırakarak anne tilkinin gelmesini bekledi. Annenin gelmemesi üzerine tilki yavrularını samanlıktan alan Uğur onları çiftlik binasına götürdü. Burada tilki yavrularına bakmaya başlayan Uğur şırıngayla yavruların ağzına süt vererek beslerken, minik tilki yavruları Uğur'un paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yaşadığı olayı anlatan Sebahattin Uğur, "Saman balyalarını kontrol ederken bu minik yavruları gördük. İlk başta ne olduklarını anlayamadım. Sosyal medyada paylaştığım fotoğraflar sayesinde tilki yavrusu olduklarını öğrendim. Anneleri görünmeyince yavruları sahiplenmek zorunda kaldım. Şimdi onlara elimle şırıngayla süt veriyorum. Eğer anneleri gelmezse, onları evcilleştirip sahiplenmeyi düşünüyorum" dedi.

Tilki yavrularını duyan vatandaşlar da çiftliğe gelerek yavruları görmek istedi. Yavrular, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Sebahattin Uğur, tilki yavrularının bakımını özenle sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRSEL ÖZKAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.