Haberler

Süt Toplama Kamyonunun Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Süt Toplama Kamyonunun Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir süt toplama kamyonunun çarptığı 3 yaşındaki El Amr Ali, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü hızla yakalandı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun çarptığı El Amr Ali (3), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta meydana geldi. 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan ailenin oğlu El Amr Ali'ye çarptı. İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü çiftlikten ayrılırken, Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, sürücünün H.A. olduğunu belirledi. H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak

İsrail'den bir ülkeye daha tehdit: Başkentinde bayrağımız dalgalanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

Şehri sel vurdu! Köprü çöktü, meşhur yaylanın yolu ulaşıma kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.