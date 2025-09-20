Süt Toplama Kamyonunun Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde süt toplama kamyonunun çarptığı El Amr Ali (3), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta meydana geldi. 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan ailenin oğlu El Amr Ali'ye çarptı. İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü çiftlikten ayrılırken, Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, sürücünün H.A. olduğunu belirledi. H.A., kısa sürede Koçarlı ilçesinde yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.