Süt sağma sırasında elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, süt sağım makinesiyle çalışırken elektrik akımına kapılan Mithat Dündar (52) hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Medar Mahallesi'nde yaşayan Mithat Dündar (52), dün büyükbaş hayvanlarının süt sağımını yapmak için evinin yanındaki ahıra gitti.

Dündar, süt sağım makinesiyle sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dündar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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