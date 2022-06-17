Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi Elazığ'da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, içleri ısıttı. Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi ELAZIĞ - Elazığ'da tarlarda susuzluktan bitkin halde bulduğu kaplumbağaya su içeren vatandaş, içleri ısıttı. Olay Baskil ilçesi Hacımehmetli köyünde meydana geldi. Tarlaya giden bir vatandaş, ağacın dibinde susuzluktan bitkin halde bir kaplumbağa gördü. Bunun üzerine vatandaş, kaplumbağayı eline alarak su içirdi. Yanında getirdiği bardak ile kaplumbağaya su içeren vatandaş, daha sonra doğal ortamına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel Elazığ su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.