Susuz kalan köylü eşek ve katır ile su taşıyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesine bağlı Eğrikol Bölgesi 21 yıl önce yapılan içme suyu şebekesinden dolayı susuz kaldığı için vatandaşlar eşeklerle evlerine su taşıyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesine bağlı Eğrikol Bölgesi 21 yıl önce yapılan içme suyu şebekesinden dolayı susuz kaldığı için vatandaşlar eşeklerle evlerine su taşıyor.

Mahalleye bağlı Eğrikol Bölgede su kaynakları 21 yıl önce muhtarlık tarafından şebeke suyuna bağlandı. Köylü evlerine su geleceğini düşünürken o günden sonra hem su kaynaklarından oldu hem de evlerine su gelmedi. Bu nedenle vatandaşlar eşek ve katırlarla kilometrelerce uzaktan su taşıyor.

Yaklaşık 500 haneli mahalle sakinleri susuzluğa tepki gösterirken kışlık yiyeceklerini bile yetiştiremediklerini iddia etti.

"21 yıl önce muhtar hepimizi kandırdı"

78 yaşındaki Meryem Kızılkaya, 20 yıldan buyana susuzluk çektiklerini söyleyerek, "Katır ve eşek ile su aramaya gidiyoruz. Bahçemizi ekemiyoruz. Şebeke suyu var ama buraya gelmiyor. Köyümüzde su var ama gelmiyor. 21 sene önce muhtar hepimizi kandırdı. Bir kısmı alınacak denildi. Suyun hepsi şebeke suyuna bağlandı. Evlerden su yok. Köyümüzde su var ama su buraya gelmiyor" dedi.

"Su yüzünden kavgalar çıkıyor"

Köy sakinlerinden Ramazan Kızılkaya ise, "Susuzluktan yollara düştük. Ne içme suyumuz ne bahçe suyu var. Köyde su var ama bizlere ulaşmıyor. Su yüzünden kavgalar çıkıyor. Bundan sonra daha çok kavga çıkar" diye konuştu.

75 yaşındaki Asya Katboğa da, "Hazır suyumuz elimizden alındı. Buradan bizim suyumuzu alıp başka bahçeler bostan suluyor. Biz bahçemizi ekemiyoruz. Mescitten su alıyoruz. 3 nöbetçi var orada su alırken kavga çıkıyor. 21 yıl önce muhtar 'suyun bir kısmı alınacak gerisi bostan ve hayvancılık için bırakılacak' dedi. Şimdi bizim burada su yok tüm mahallelerde var. Kendi suyumuz varken susuzluk çekiyoruz" dedi.

"Boşa akan su kaynakları var"

21 yıl önce suyun şebekeye bağlanması ile sorun yaşadıklarını kaydeden köy sakinlerinden Şaban Kızıldağ, "İçme suyuna hasretiz. İçme suyu olsa biz bahçe su veremezsek kışın mısırımız, fasulyemiz olmazsa ne yiyip içeceğiz. 21 yıldan beri bu hale geldik. İçme suyuna hasret kaldık. Buradan giden su ile bahçe sulanıyor o mahallelerin kaynakları var, boşa akan su kaynakları da var ama biz suya hasretiz. Bu su kaynakları o mahallelere yeter ama bizim suyumuz bize verilmeli" diye konuştu.

Bölgede yaklaşık 2 bin büyük ve küçük baş hayvan olduğunu kaydeden mahalle sakinleri susuzluğun hayvancılık sektörünü de vurduğunu söyledi.