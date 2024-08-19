Üye Girişi
Haberler

Susuz kalan köylü eşek ve katır ile su taşıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesine bağlı Eğrikol Bölgesi 21 yıl önce yapılan içme suyu şebekesinden dolayı susuz kaldığı için vatandaşlar eşeklerle evlerine su taşıyor.

Susuz kalan köylü eşek ve katır ile su taşıyor

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesine bağlı Eğrikol Bölgesi 21 yıl önce yapılan içme suyu şebekesinden dolayı susuz kaldığı için vatandaşlar eşeklerle evlerine su taşıyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesine bağlı Eğrikol Bölgesi 21 yıl önce yapılan içme suyu şebekesinden dolayı susuz kaldığı için vatandaşlar eşeklerle evlerine su taşıyor.

Mahalleye bağlı Eğrikol Bölgede su kaynakları 21 yıl önce muhtarlık tarafından şebeke suyuna bağlandı. Köylü evlerine su geleceğini düşünürken o günden sonra hem su kaynaklarından oldu hem de evlerine su gelmedi. Bu nedenle vatandaşlar eşek ve katırlarla kilometrelerce uzaktan su taşıyor.

Yaklaşık 500 haneli mahalle sakinleri susuzluğa tepki gösterirken kışlık yiyeceklerini bile yetiştiremediklerini iddia etti.

"21 yıl önce muhtar hepimizi kandırdı"

78 yaşındaki Meryem Kızılkaya, 20 yıldan buyana susuzluk çektiklerini söyleyerek, "Katır ve eşek ile su aramaya gidiyoruz. Bahçemizi ekemiyoruz. Şebeke suyu var ama buraya gelmiyor. Köyümüzde su var ama gelmiyor. 21 sene önce muhtar hepimizi kandırdı. Bir kısmı alınacak denildi. Suyun hepsi şebeke suyuna bağlandı. Evlerden su yok. Köyümüzde su var ama su buraya gelmiyor" dedi.

"Su yüzünden kavgalar çıkıyor"

Köy sakinlerinden Ramazan Kızılkaya ise, "Susuzluktan yollara düştük. Ne içme suyumuz ne bahçe suyu var. Köyde su var ama bizlere ulaşmıyor. Su yüzünden kavgalar çıkıyor. Bundan sonra daha çok kavga çıkar" diye konuştu.

75 yaşındaki Asya Katboğa da, "Hazır suyumuz elimizden alındı. Buradan bizim suyumuzu alıp başka bahçeler bostan suluyor. Biz bahçemizi ekemiyoruz. Mescitten su alıyoruz. 3 nöbetçi var orada su alırken kavga çıkıyor. 21 yıl önce muhtar 'suyun bir kısmı alınacak gerisi bostan ve hayvancılık için bırakılacak' dedi. Şimdi bizim burada su yok tüm mahallelerde var. Kendi suyumuz varken susuzluk çekiyoruz" dedi.

"Boşa akan su kaynakları var"

21 yıl önce suyun şebekeye bağlanması ile sorun yaşadıklarını kaydeden köy sakinlerinden Şaban Kızıldağ, "İçme suyuna hasretiz. İçme suyu olsa biz bahçe su veremezsek kışın mısırımız, fasulyemiz olmazsa ne yiyip içeceğiz. 21 yıldan beri bu hale geldik. İçme suyuna hasret kaldık. Buradan giden su ile bahçe sulanıyor o mahallelerin kaynakları var, boşa akan su kaynakları da var ama biz suya hasretiz. Bu su kaynakları o mahallelere yeter ama bizim suyumuz bize verilmeli" diye konuştu.

Bölgede yaklaşık 2 bin büyük ve küçük baş hayvan olduğunu kaydeden mahalle sakinleri susuzluğun hayvancılık sektörünü de vurduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şebeke Şebeke Adana Susuz Feke Çevre Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...
title