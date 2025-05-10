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Susurluk'ta Tır Kazası Yol Trafiğini Aksattı

Susurluk'ta Tır Kazası Yol Trafiğini Aksattı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir tırın yol savrulan cam kola şişeleri nedeniyle meydana gelen kaza, trafiği aksattı. Olay yerine intikal eden ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 57 ABT 724 plakalı cam şişe yüklü tır, Buzağlık Mahallesi kavşağında A.G. idaresindeki 14 ED 019 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, tırda bulunan çok sayıda cam kola şişesi yola savrularak kırıldı ve trafiğin aksamasına neden oldu.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlenen yol, saat 16.00 sularında trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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