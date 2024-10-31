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Susurluk'ta Husumet Çatışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Susurluk'ta Husumet Çatışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arasında husumet bulunan iki kişi bir tartışma sonucu silahlı çatışmaya girdi. Olayda A.Ü. tüfekle A.O.G'yi öldürdükten sonra intihar etti. Her iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti.

Kırsal Karapürçek Mahallesi'nde A.Ü. (63) ile aralarında daha önceden husumet bulunan A.O.G. (66) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ü, otomatik av tüfeğiyle A.O.G'ye ateş etti. A.Ü. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, A.Ü. ve A.O.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından A.Ü. ve A.O.G'nin cenazeleri Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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