Susurluk'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Susurluk'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Babaköy Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Babaköy Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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