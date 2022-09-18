"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Güncel Haberler "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlar Mersin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendiMERSİN - Mersin'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlar Mersin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi MERSİN - Mersin'de Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. Mersin'de renkli kıyafetler giyen kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı. Bisikletleriyle sahilde tur atan kadınlara çocukları ve bazı erkekler de katıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinden başlayan bisiklet turu, Mezitli Viranşehir'deki Soli-Pompeiopolis Antik Kenti önünde sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Aleyna Coşkun Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.