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Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende, okulun 9. dönem mezunlarına diplomaları verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Suşehri Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Tuğut törende yaptığı konuşmada, okulun 9. dönem mezunlarıyla mutlu ve onurlu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Ailelerin de bu mutlu günün heyecanına ortak olduğunu belirten Tuğut, "Yüksekokulumuz, Türkiye'nin en iyi hemşirelik okullarından biri olmaya kararlıdır. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum." dedi.

Tuğut, 124 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığını ifade ederek, öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Konuşmaların ardından Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve protokol üyeleri öğrencilere diplomalarını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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