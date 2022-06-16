Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı - Haberler

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Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı

AA - Faruk Kara - Güncel
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Suşehri Sağlık Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, hemşirelik mesleğinin fedakarlık istediğini söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise "Mezun öğrencileri ilçede 4 yıl misafir ettik. Şu anda misafirlikleri tamamlandı. İlçemizden ayrılıyorlar. Yolları açık olsun." dedi.

Okulun Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut da 7. dönem mezunları ile onur ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 123 öğrencimizi daha mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7. dönem mezunlarımızla bugüne kadar sağlık alanına 903 hemşire göndermiş bulunmaktayız. Bizler burada sağlık profesörleri mezun ediyoruz. Bugün ise son dersimizi yapıyoruz. Tüm mezun öğrencilerimize bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından okul birincisi Şeyma Altun, mezunlar kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı.

Program, öğrencilerin kep atma töreniyle sona erdi.

AA / Faruk Kara - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fazlı Yüksel Rektör Güncel Haberler

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