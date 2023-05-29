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Suşehri'nde yollar göle döndü

Suşehri'nde yollar göle döndü

Güncel Haberler

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar adeta göle döndü. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar dikkatli seyrederken trafikte aksamalar yaşandı. Bazı araçlar arızalandı. Ekipler ve vatandaşlar suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar adeta göle döndü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar dikkatli seyrederken trafikte aksamalar yaşandı. Bazı araçlar arızalandı. Ekipler ve vatandaşlar suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Suşehri Sivas Güncel Haberler

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