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Suşehri'nde Umreye Giden Kafile Uğurlandı

Suşehri'nde Umreye Giden Kafile Uğurlandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 19 umreci için uğurlama programı düzenlendi. Programda dua edilerek umrecilerin kutsal topraklara yolculuğu için hayırlı temennilerde bulunuldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 umreci için Balhatun Camisi'nde program yapıldı.

Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahi dinletisinin ardından İlçe Müftüsü Adem Yılmaz tarafından dua edildi.

Kayaoğlu, ilçe merkezinden 19 umreci ile kutsal topraklara gideceklerini belireterk, "Ailemle umre yolcusuyum. Mübarek topraklardaki yolculuğumuz nasipse 14 gün sürecek. Dua eder, dua bekleriz. Rabbim mukaddes topraklara gitmeyi cümlemize nasip etsin. Hakkınızı helal edin." dedi.

Programa, Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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